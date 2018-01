Monica de Bolle estreia blog no 'Estadão'

SÃO PAULO - O time de blogueiros de Economia do Estadão ganha um reforço a partir desta sexta-feira. A pesquisadora do Peterson Institute for International Economics Monica de Bolle, que já escreve às quartas-feiras na edição impressa, estreia o novo espaço com análises sobre a política econômica no Brasil e no mundo.

Monica é Ph.D. em Economia pela London School of Economics, com especialização em crises financeiras. Ela chefiou a área de pesquisa macroeconômica internacional do Banco BBM de 2005 a 2006 e foi economista do Fundo Monetário Internacional, em Washington, entre 2000 e 2005.

Ela também é professora-adjunta na Johns Hopkins University e na PUC-RJ, além de ser sócia da consultoria Galanto. No novo espaço, Monica também vai postar vídeos com análises econômicas. O post de estreia traz uma fábula escrita em 2011, ano em que a economista iniciou uma documentação minuciosa sobre a política econômica de Dilma Rousseff.