Monitoramento do Mercosul tem reunião hoje no Rio A Comissão de Monitoramento do Comércio entre Argentina e Brasil terá sua primeira reunião nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. O secretário de Indústria e Comércio da Argentina, Alberto Dumont, vai propor ao seu colega brasileiro, Márcio Fortes, a discussão dos temas relacionados aos produtos de alta sensibilidade para a indústria argentina como têxteis, eletrodomésticos, máquinas agrícolas, dentre outros. Desde meados deste ano, os empresários destes setores vêm pressionando o governo para que tome medidas contra a suposta "invasão" dos produtos brasileiros no mercado local. Segundo os empresários e alguns negociadores argentinos, a entrada as exportações brasileiras dos mencionados produtos com destino à Argentina estão prejudicando a indústria local e a sua recuperação. De acordo com o secretário Dumont, o governo argentino também proporá uma conversa detalhada sobre a reforma fiscal brasileira que entrará em vigor em 2004, a qual refletirá nas exportações da Argentina para o Brasil. Alberto Dumont viajará acompanhado pelo sub-secretário de Política e Gestão Comercial, Guillermo Feldman e outros funcionários da área. Pelo lado brasileiro, além de Márcio Fortes, participarão da reunião, o secretário de Comércio Exterior, Ivan Ramalho, e a diretora de Comércio Exterior e Negociações, Rosaria Costa Batista. A reunião será realizada na sede do Ministério de Desenvolvimento e Indústria.