"Monopólio" da Petrobras irrita governo da Bolívia O crescimento da Petrobras no mercado boliviano tem preocupado o governo do presidente Jorge Quiroga e até mesmo os segmentos de oposição. O presidente boliviano reagiu mal à recente iniciativa da Petrobras de renegociar os preços dos contratos de gás que a Bolívia exporta para o Brasil por meio do gasoduto binacional. Hoje, a estatal brasileira explora, exporta, refina e distribui petróleo na Bolívia. A manifestação no sentido de reduzir os preços do gás partiu da Petrobras em encontro mantido com empresas do setor na América Latina com o objetivo de tratar de problemas regionais. "Há pouco tempo eu disse ao Brasil e agora repito: não vou rever os preços do gás natural até o fim do meu mandato", disse, nesta quarta-feira, Quiroga enfaticamente aos representantes da Petrobras e aos demais operadores do setor no mercado do continente. O ex-presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), um dos favoritos a vencer as eleições presidenciais, em junho deste ano, afirmou recentemente que é necessário revisar os contratos firmados entre a Petrobras e o estado boliviano porque a empresa brasileira "criou um monopólio". Recentemente, a Petrobras expressou interesse em adquirir ações da quebrada norte-americana Enron no gasoduto Bolívia-Brasil. A estatal já detém considerável participação no sistema de transporte do gás boliviano e concentra o fornecimento do gás para companhias estaduais de distribuição do combustível no Brasil. "Nos preocupa essa presença da Petrobras em todos os setores do negócio petrolífero", afirmou o candidato a vice-presidência de Lozada, o jornalista Carlos Mesa, que, durante dois anos, presidiu o opositor Movimento Nacionalista Revolucionário. Antonio Luiz Silva de Menezes, diretor de Gás e Eletricidade de Petrobras, afirmou que a intenção da empresa não foi incomodar o governo boliviano e que o preço do gás natural, embora considerado alto, permanece sendo competitivo. Além disso, ele admitiu que o congresso internacional não foi o melhor local para se discutir o preço do gás boliviano e que tal questionamento deveria ser tratado diretamente entre as empresas vendedora e compradora.