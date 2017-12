Monsanto sai de prejuízo para lucro de US$ 60 milhões O grupo norte-americano de agricultura e tecnologia Monsanto anunciou um lucro líquido de US$ 60 milhões (US$ 0,23 por ação) no primeiro trimestre até 31 de março de 2003, ante um prejuízo líquido de US$ 1,73 bilhão (US$ 6,59 por ação) em igual período do ano passado. As vendas no trimestre caíram para US$ 1,14 bilhão, de US$ 1,22 bilhão em 2002. O resultado do período inclui um encargo de US$ 12 milhões (US$ 0,05 por ação), relacionado com mudança em princípio contábil. Excluindo os itens, o lucro foi de US$ 72 milhões (US$ 0,28 por ação). A estimativa da Thomson First Call era de um lucro por ação de US$ 0,22 no primeiro trimestre. A Monsanto prevê um lucro por ação no segundo trimestre na faixa entre US$ 0,91 e US$ 1,05 e um lucro por ação entre US$ 1,25 e US$ 1,40 em 2003. A estimativa da companhia exclui o efeito cumulativo de mudança em princípio contábil. Os analistas projetam que a Monsanto lucre por ação US$ 0,94 no segundo trimestre e US$ 1,25 em 2003. Além disso, a Monsanto espera gerar fluxo livre de caixa de US$ 350 milhões a US$ 400 milhões.