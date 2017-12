Monsanto tem prejuízo de US$ 97 milhões no 1º trimestre A companhia norte-americana de biotecnologia e herbicidas Monsanto informou que seu prejuízo líquido no primeiro trimestre fiscal de 2004 subiu 439% para US$ 97 milhões, ou US$ 0,37 por ação, de US$ 18 milhões, ou US$ 0,07 por ação, em igual período do ano anterior. As vendas cresceram 22%, de US$ 846 milhões para US$ 1,028 bilhão. "Nosso desempenho no primeiro trimestre foi ancorado pelos resultados melhores do Roundup nos Estados Unidos e das sementes de milho no Brasil", disse em comunicado o chairman, presidente e executivo-chefe da Monsanto, Hugh Grant. O ano fiscal da Monsanto começa em 1º de setembro e termina em 31 de agosto. Os dados divulgados hoje referem-se ao período encerrado em 30 de novembro de 2003. O prejuízo líquido de US$ 97 milhões inclui uma baixa contábil de US$ 69 milhões referente ao ágio nos negócios globais de trigo e encargos de reestruturação e outros encargos extraordinários de US$ 42 milhões. Parte dos encargos se refere à contribuição da Monsanto ao acordo extrajudicial envolvendo a concordata da Solutia. A empresa pediu concordata no mês passado atribuindo parte de seus passivos à antiga holding Monsanto. O fluxo livre de caixa da Monsanto subiu para US$ 836 milhões, de US$ 660 milhões no primeiro trimestre do ano anterior. A companhia reiterou sua previsão de lucro de US$ 1,40 a US$ 1,50 por ação no ano fiscal de 2004, excluindo o efeito das ações de reestruturação. Incluindo os encargos extraordinários, a previsão é de lucro de US$ 0,55 a US$ 0,65.