Montadora deve retomar programa de corte de custos A montadora alemã Daimler deve promover uma segunda edição de seu programa de contenção de gastos, batizado de "Core", segundo reportagem publicada hoje na revista "WirtschaftsWoche". De acordo com fontes ouvidas pela publicação, as decisões sobre o plano serão tomadas antes do Natal. A primeira edição do Core resultou em uma economia de 1,7 bilhão de euros entre 2005 e 2007, ao custo de cerca de 10 mil empregos. Segundo a revista "Automobilewoche", a Daimler pretende fabricar cerca de 150 mil automóveis Mercedes a menos do que o planejado para 2009. A publicação cita um rascunho dos planos da companhia em circulação na fábrica da Mercedes em Sindelfingen. A medida poderia significar uma redução na jornada de trabalho para 30 horas semanais. As informações são da Dow Jones.