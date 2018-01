Montadoras anunciam contratações A Mercedes-Benz do Brasil anunciou a contratação de 200 funcionários pelo prazo de seis meses para aumentar a produção de caminhões e ônibus na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A empresa prevê crescimento superior a 10% nas vendas de veículos comerciais em 2000. Os novos empregados serão recrutados mediante os registros do banco de dados da empresa, que dispõe de mais de 3 mil currículos. É a segunda contratação da empresa este ano. Em março, a Mercedes admitiu 300 trabalhadores Aumento de produção A Mercedes-Benz é a quarta montadora a anunciar a ampliação de seu número de funcionários este mês. Na semana passada, a Fiat contratou 300 pessoas para a fábrica de Betim, em Minas Gerais. A Volkswagen anunciou a contratação de 700 empregados para as unidades do ABC e de Taubaté. No início do mês, a General Motors admitiu 150 pessoas na fábrica de São José dos Campos. A iniciativa da indústria é decorrente do aumento da produção de 24,5% nos primeiros cinco meses do ano. A previsão das montadoras é fechar o ano com 1,6 milhão de unidades produzidas.