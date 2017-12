Montadoras apostam no crédito pré-aprovado Os bancos das principais montadoras de veículos do País estão apostando no crédito pré-aprovado como estratégia de fidelizar e estreitar as relações com seus clientes. Esta linha de crédito é oferecida para os clientes que já financiaram ou financiam um veículo com a montadora e honraram seus pagamentos sem atrasar nenhuma parcela. Estes consumidores conseguem comprar um carro novo sem nenhuma burocracia. Mas apesar desta vantagem, as montadoras não estão oferecendo descontos ou taxas de juros mais baixas para essa modalidade. O diretor do Banco Ford, Vitor Bialski, conta que a empresa oferece o crédito pré-aprovado para os clientes que financiam veículos através do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) ou leasing. "Os clientes que pagam o financiamento em dia recebem esta linha de crédito do Banco Ford. A vantagem do serviço é que o consumidor não terá problemas com a burocracia de uma nova aprovação de crédito", avisa. O Banco Ford envia para os clientes uma carta com o valor do crédito pré-aprovado, que chega a ser de até 30% superior ao antigo financiamento. "Um cliente que, por exemplo, tem um financiamento de R$ 10 mil pode ter um pré-aprovado de até R$ 13 mil", explica o diretor. Com este novo crédito, o consumidor pode marcar um test drive e escolher qualquer veículo novo ou usado nas concessionárias da Ford para um novo financiamento. Banco Ford: 8% dos clientes preferem o crédito pré-aprovado Bialski ressalta que no ano passado cerca de 8% do total de clientes de sua carteira de crédito foram conquistados através do crédito pré-aprovado. Segundo o diretor do Banco Ford, dos 81.726 contratos fechados em 2000, 6.780 são do programa de crédito pré-aprovado. "Esta linha de crédito é o que chamamos de lealdade tríplice. O cliente faz um novo financiamento no Banco Ford, compra um novo carro da Ford e utiliza os serviços das concessionárias Ford", define. No Banco Volkswagen, que utiliza esta linha de crédito há dois anos, o perfil do cliente é o mesmo: bom pagador e com um financiamento em andamento ou finalizado. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, esta linha de crédito serve para estreitar o relacionamento entre os clientes e o Banco Volks. No crédito pré-aprovado, o cliente pode escolher se pretende financiar o novo veículo através do CDC ou leasing, independentemente do seu financiamento anterior. Banco GM estuda redução de juros Os bancos das montadoras enviam uma carta personalizada aos clientes meses antes do final de seu financiamento. Na carta está expresso o valor do crédito e o aviso que passa a ser um cliente preferencial por ele ter pagado todas as mensalidades em dia. "Esta é uma ótima estratégia para manter o cliente fiel ao seus serviços. O consumidor é premiado e a montadora conquista a sua fidelidade", avalia o gerente de marketing do Banco General Motors, Alexandre Dupont. O gerente do Banco GM ressalta que o banco está praticando as mesmas taxas de juros dos financiamentos normais para os clientes de crédito pré-aprovado, mas já está estudando uma redução. "Nosso crédito pré-aprovado só é oferecido para clientes que já realizaram um financiamento com o banco. O bom pagador é recompensado em não passar novamente pela burocracia da aprovação de crédito. Basta entrar na loja é escolher o veículo", explica. Dupont comenta que o porcentual de clientes que utiliza esta linha de crédito na montadora é de cerca de 5%.