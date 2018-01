Montadoras buscam criar modelos de carros baratos Carros de baixo custo, acessíveis às grandes massas principalmente nos mercados emergentes, mas também na Europa e EUA, são a nova fronteira do desenvolvimento da indústria automobilística mundial. A corrida pelo automóvel barato mobiliza montadoras no mundo todo, que tentam reinventar o jeito de produzir automóveis. O desafio é criar modelos com design atrativo ao consumidor e preços abaixo de US$ 10 mil (R$ 20 mil). A indústria brasileira tem pelo menos oito projetos previstos para os próximos cinco anos, alguns ainda fora dessa meta de preço. A expansão dos chineses e indianos coloca pressão entre montadoras tradicionais para terem produtos competitivos, despojados de alta tecnologia, acabamento simples e novas matérias-primas. O carro mais barato hoje no Brasil, o Mille, custa R$ 22 mil. Lançado há mais de 20 anos, ficou em quarto lugar entre os mais vendidos em 2006, com 115.152 unidades. A Fiat já estuda um sucessor mais barato. O presidente da empresa na Itália, Sergio Marchionne, disse que, além do Brasil, o carro pode ser feito na China, Índia e Turquia e será vendido também na Europa para enfrentar o Renault Logan, que custa 8 mil (R$ 22 mil). A versão nacional do Logan, produzida no Paraná, chega ao mercado em junho, na categoria de sedãs pequenos. Veículos já disponíveis no País nesse segmento custam a partir de R$ 28 mil. A Renault promete que seu modelo será mais competitivo.