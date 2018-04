Montadoras continuam com "juro zero" As montadoras continuam com as promoções de juro zero no financiamento de automóveis. Volkswagen, General Motors e Fiat oferecem toda a sua linha com essa taxa. Fiat e Volks encerram a promoção amanhã. Já a Ford oferece juro zero somente no financiamento do modela Fiesta. A promoção da Fiat começou na sexta-feira, oferecendo juro zero para financiamentos de até 12 meses. A promoção vale para toda a linha, em toda a rede da montadora, e o consumidor ainda pode obter descontos de até R$ 2.500. A GM também começou a sua promoção na sexta-feira passada e também a estende a toda a linha. Ao contrário da Fiat, a promoção da GM não possui prazo para acabar. A oferta é para todos os modelos, no financiamento de até 12 meses, com 50% de entrada. A Volkswagen faz promoção de toda a sua linha. Para o Gol, o financiamento a juro zero é feito até 12 meses, com 50% de entrada. Para restante dos automóveis da montadora, a oferta é para o mesmo prazo, mas com 65% de entrada. A Ford colocou apenas o modelo Fiesta na oferta, mas o prazo é maior. O consumidor pode financiar o veículo em até 24 meses, pagando entrada de 50%. A Renault também fez uma promoção nos mesmos moldes, para toda a linha do Clio Yahoo, mas ela só valeu no sábado e no domingo passados. Cuidados com o juro zero O técnico de fiscalização da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - Paulo Arthur Lencioni Góes afirmou que o consumidor deve ficar atento a promoções de juro zero. Segundo o especialista, os juros podem estar embutidos nos preços. "A empresa pode anunciar um veículo a determinado preço para financiamento com juro zero, mas, quando o consumidor paga à vista, ele ganha um desconto", disse Góes. Ele informou que, nesse caso, o consumidor deve procurar o Procon, que investigará o caso. "Se for confirmada essa forma de cobrança, fica caracterizada a publicidade enganosa", informou o especialista. Nesse caso, o órgão poderia entrar na Justiça contra a empresa. Mas Góes faz uma ressalva. "A propaganda enganosa se caracteriza quando há uma política de preços diferenciados para veículos à vista e no financiamento, constitui-se prática ilegal. Mas há casos em que o negócio é de grande valor e a concessionária faz um desconto para o consumidor mas que ela não faria para todos. Assim, não há prática ilegal", afirmou. Para que o consumidor não fique perdido durante a compra, Góes recomendou que ele tente sondar com o gerente e o vendedor para tentar descobrir qual é a política de preços da concessionária. O especialista lembra ainda que juro zero não significa que a concessionária não deve cobrar os encargos legalmente devidos (como o IOF). "Entretanto, essa cobrança deve ser informada com antecedência e clareza", disse. No final do ano passado, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), ligado ao Ministério da Justiça, notificou as quatro maiores montadoras do País - Fiat, GM, Volkswagen e Ford - a prestarem esclarecimentos sobre as campanhas de juros zero. A medida tinha por objetivo verificar se os juros já não estariam embutidos no preço.