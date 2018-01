Montadoras de carro fazem feirões neste fim de semana As montadoras vão tentar, neste fim de semana, superar o resultado de junho, quando foram vendidos 130,7 mil veículos, o segundo melhor desempenho do ano. Feirões em fábricas e em shopping centers, além das promoções nas revendas, estão agendados para sábado e domingo, com ofertas especiais. Até quarta-feira, só os negócios com automóveis e comerciais leves somavam 82.623 unidades, com pequeno aumento de 1,42% em relação a igual período do mês passado. A Volkswagen realiza feirão na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista e até oferece luvas de brinde para consumidores com receio do tradicional clima frio naquela região e que quiserem fazer teste drive com algum modelo. Até quarta-feira, a Volks vendeu 18.767 automóveis e comerciais leves, ficando em segundo lugar no mercado, atrás da Fiat, com 20.876 unidades. Entre as ofertas, a Volks terá Gol City por R$ 18.990 (R$ 960 abaixo da tabela), com financiamento em 12 parcelas e juro mensal de 0,29%. Para o Fox, a taxa mensal é de 0,5%, em 24 parcelas e metade do valor de entrada. O consumidor também poderá escolher entre um aparelho de CD, IPVA grátis ou seguro por R$ 590. Segundo o gerente de Planejamento da empresa, Daniel Morroni, concessionárias fora de São Paulo também farão promoções semelhantes. "A expectativa é de vender 1 mil veículos no fim de semana, dos quais 400 a 500 no feirão de fábrica." A Fiat faz feirões nos estacionamentos dos shoppings Center Norte, em São Paulo, e Mendes Convention, em Santos, e do supermercado Extra, no ABC, que fica na via Anchieta, onde está a Volks. A marca oferecerá IPVA e frete para compradores do Mille e juro promocional para vários modelos. A General Motors, que no fim de semana passado realizou feirão no Center Norte, neste sábado e domingo optou pelo Eldorado. A marca está em terceiro lugar em vendas de carros e comerciais leves, com 17.099 unidades. A montadora vai oferecer IPVA, tanque cheio, despesas de licenciamento e aparelho de CD para quem fizer financiamento pelo Banco GM. A Ford, que até agora vendeu 8.901 veículos, não tem evento especial de vendas, mas continua oferecendo, nas revendas, seguro grátis para o novo Fiesta. A Renault também mantém, nas lojas, promoção de juro zero para a maioria dos modelos da marca, com entrada de 60% do valor e um ano para pagamento. O Clio Authentique 1.0 é vendido a R$ 22.850, com desconto de R$ 1,6 mil em relação ao preço de tabela.