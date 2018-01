Montadoras elevam juros dos financiamentos A aquisição de automóveis por meio de financiamentos através do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) ficou mais cara em julho, em comparação como mês anterior. Segundo pesquisa da Agência Estado junto aos bancos que oferecem esta linha de crédito, inclusive os bancos das montadoras, a taxa média de juros em julho foi de 2,95%, contra uma taxa de 2,66% apurada em junho. Todos os bancos das montadoras elevaram suas taxas. O banco Fiat alterou as taxas para todos os prazos na compra de carros novos. Um financiamento de 12 parcelas, por exemplo, que cobrava uma taxa de juros de 2,29%, passou a cobrar 2,44%. No prazo de 25 a 36 meses, a taxa subiu de 2,47% para 2,66%. No entanto, na compra do Palio EX 1.0, o consumidor tem taxas promocionais de 1,55% e 2,39%, respectivamente para um plano com 50% e o restante em 24 vezes e planos de 25% de entrada com prazos de 24, 36 e 48 meses. O banco Ford também alterou suas taxas. Nos planos com 50% de entrada na compra de carros novos, a taxa subiu de 2,23% para 2,78% nos financiamentos em 24 vezes, e de 25 a 36 meses, a taxa subiu de 2,33% para 2,88%. Para carros usados com entrada de 30% e em 24 parcelas, a taxa subiu de 2,78% para 3,18%, e nos planos de 25 a 36 meses, os juros subiram de 2,88% para 3,28%. Pelo banco Volkswagen, um plano de 25 a 36 meses com entrada variando entre 25% e 49% cobra juros de 2,75%, ante uma taxa de 2,30% praticada em junho, tanto para carros novos quanto para semi-novos. Já se a entrada for de 20%, os juros cobrados são de 2,69%, contra uma taxa de 2,29% de junho. Na DaimlerChrysler todas as taxas foram elevadas. Para planos de 24 vezes nos financiamentos de carros novos e semi-novos, por exemplo, a taxa subiu de 2,29% para 2,54%. Nos prazo de 36 meses, os juros foram de 2,24% para 2,69%. Dentre os bancos pesquisados, os únicos a manter os mesmos patamares de juros em julho foram o Bradesco e o HSBC. O primeiro está cobrando taxas entre 2,50% e 5,40% e o HSCBC cobras juros de 2,35 a 3,84%. Os bancos que participaram da amostra, além dos mencionados, foram Bandeirantes, BankBoston, Banco do Brasil, Safra, Iatú, Personnalité, Nossa Caixa, ABN Amro Bank e Unibanco. O Banco GM não quis participar da pesquisa. Tabela comparativa entre os meses de junho e julho junho junho Parcelas média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,95 2,35 5,4 2,77 2,2 5,4 13 a 24 2,94 2,35 5,4 2,77 2,23 5,4 25 a 36 3,37 2,35 5,4 2,83 2,26 5,4 37 a 48 2,88 2,72 3,27 2,48 2,35 2,91