Montadoras elevam preço dos carros na segunda-feira Os carros ficam mais caros na segunda-feira, com o fim do incentivo da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para modelos populares e médios. As montadoras devem repassar para as tabelas os 3 pontos porcentuais da alíquota, reduzida desde agosto. Só as revendas preparam promoções para o fim de semana. Pelo menos uma montadora, a GM, ainda tenta junto ao governo a manutenção do incentivo, mas só para modelos bicombustíveis. Alguns lojistas acreditam que as empresas possam aplicar reajustes superiores aos 3 pontos para compensar também a alteração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Em janeiro, os veículos foram reajustados entre 3% e 5%, em média, e este mês em 2%, nos dois casos para repassar custos. O consumidor procura escapar do aumento. Até o dia 25, o volume de licenciamentos aumentou 15,3% na comparação com igual período de janeiro, um mês muito fraco para o setor. Foram emplacados 85 mil automóveis e comerciais leves. Em relação a fevereiro de 2003, a queda foi de mais de 20%.