Montadoras fazem feirão para desovar estoques As montadoras estão apelando aos feirões para tentar desovar parte dos mais de 150 mil veículos encalhados nos pátios das fábricas e das revendas. A Volkswagen promete realizar, neste fim de semana, o maior feirão de sua história. Para atrair clientes, além de descontos e juros baixos, a montadora vai abrir as portas da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, para quem quiser fazer um tour pela linha de montagem. Ford e General Motors também farão feirões, com sorteios de prêmios. A General Motors realizará vendas diretas na fábrica de São José dos Campos, mas só de caminhões. Já a rede de revendedores da marca, em conjunto com a fábrica, fará promoções de automóveis e picapes nas lojas de todo o País. Quem preencher cupons nas revendas, mesmo sem ter adquirido um produto, vai concorrer a uma Zafira, dois Celta, 50 DVDs e 50 microcomputadores. A GM, que baixou os juros das vendas financiadas em até 0,18 ponto porcentual na quarta-feira, oferece o modelo Celta com 50% de entrada e taxa mensal de 1,99%. O cliente pode ainda escolher de brinde o seguro por um ano, um aparelho de CD ou IPVA e licenciamento. A Ford, que vendeu 1.100 carros no feirão realizado na semana passada na fábrica do ABC, repete a dose amanhã e domingo, mas só com picapes. Os veículos serão vendidos com descontos médios de 15% em um salão montado na Estância Alto da Serra, na Serra da Cantareira. No feirão da Volks, serão oferecidos cerca de 15 mil veículos com preços e planos de pagamento especiais. O Gol Special pode ser comprado por R$ 13.990,00, com entrada de R$ 990,00 e juro mensal de 1,54% em 24 parcelas. A marca também realizará promoções no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Recife e Curitiba. A maioria das montadoras está concedendo férias coletivas de pelo menos dez dias aos funcionários para reduzir estoques. As vendas no varejo em junho caíram 12,5% na comparação com maio, com um total de 127,9 mil unidades comercializadas. As empresas não divulgaram os resultados das primeiras semanas de julho, mas os concessionários informaram que o movimento está muito fraco.