Montadoras iniciam ano com aumento de preços Com o melhor dezembro de sua história em vendas, coroando o desempenho recorde de 2007, montadoras e concessionários iniciaram o novo ano com poucas promoções e aumento de preços. Modelos da Volkswagen estão até 2% mais caros, enquanto os da Honda tiveram reajustes de 1,6%. A Honda não alterava sua tabela de preços sugeridos havia um ano. O aumento anunciado ontem vale para os modelos nacionais Fit e Civic. Na versão EXS do Civic, modelo que até pouco tempo tinha fila de espera para compra, o reajuste significa desembolso extra de R$ 1.345. O sedã passou a custar R$ 85.235. Na linha Volkswagen, o preço do Golf foi reajustado na quarta-feira (dia 2) em 2%, enquanto o Fox 1.6 ficou 0,6% mais caro. Para a perua Space Fox não houve aumento. Na média, segundo concessionários da marca, o reajuste foi de 1%. O Golf mais barato passou a custar R$ 51.173. O último aumento da marca havia sido anunciado no fim de novembro. No mês passado as montadoras venderam 242.240 veículos (incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus), um aumento de 2,2% em relação a novembro. Na comparação com o resultado de um ano atrás - até então o melhor dezembro para o setor - houve aumento de 18,2%. Com esse desempenho, a indústria automobilística encerrou 2007 com vendas de 2,46 milhões de veículos, 27,8% acima do total do ano anterior. Para 2008, o setor prevê vendas de 2,88 milhões de veículos, um aumento de 17,5% em relação ao ano que terminou, já apontando portanto para um crescimento em ritmo menos acelerado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.