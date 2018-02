Montadoras já compram mais autopeças importadas O impacto da desvalorização do dólar já chegou aos fornecedores da cadeia automotiva - um setor sensível para a economia por causa do grande número de empregos qualificados que gera. As montadoras estão revisando seus fornecedores, embora a troca por produtos importados seja complicada, porque muitas peças são feitas sob encomenda e os relacionamentos são de longo prazo. "Esse câmbio contribui para a desindustrialização do Brasil", disse o diretor-geral da Marcopolo, José Rubens de la Rosa. Maior exportadora de ônibus do País, a empresa tomou duas decisões: praticamente interrompeu o envio de peças para suas filiais no exterior e está buscando alternativas logísticas para aumentar a participação de peças importadas em suas fábricas no Brasil.