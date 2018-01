Montadoras na rede As montadoras, atentas à Internet, querem mudar a cobrança de impostos para facilitar as vendas pela rede. A primeira proposta foi entregue ontem . O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), José Carlos Pinheiro Neto, foi ao Ceará apresentar ao secretário da Fazenda, Ednilton Gomes - que também é secretário do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) - o projeto de redistribuição do ICMS. Impostos O secretário gostou da proposta. A divisão do ICMS continuaria a ser feita da mesma forma que hoje, apenas com a introdução de alguns mecanismos de controle. Atualmente, um carro adquirido em uma concessionária cearense recolhe 7% de ICMS ao Estado onde foi produzido e 5% ao Estado de destino. Se a regulamentação não fosse feita, o que aconteceria é o recolhimento dos 12% integrais ao Estado onde foi produzido. Gomes explica que a proposta será encaminhada à Comissão Técnica e de Planejamento do Confaz (Cotep), que se reúne no fim de junho. Um mês depois deve sair a decisão. Fim das concessionárias ? Hugo Maia, presidente da Fenabrave, que representa os revendedores, declara-se favorável à proposta da Anfavea. Mas destaca que é bom não confundir faturamento direto com venda direta. Hugo Maia lembra que a lei não permite a venda direta pela montadora. Pinheiro Neto, de sua parte, frisa que não quer retirar as concessionárias de cena. Nessa discussão, há precedentes. A venda direta provocou forte polêmica nos EUA. As montadoras anunciaram que tinham esta intenção, mas depois voltaram atrás, diante da forte reação das revendas. Ainda assim, haverá margem para discussão no Brasil. Como o carro vendido pela Internet ficará no estoque da montadora, o custo financeiro da concessionária diminuirá. Isso pode reabrir a discussão da margem do revendedor. O presidente da Fenabrave avisa que isso terá que ser debatido, porque mexe com as convenções estabelecidas, que têm força de lei. Para o presidente do site WebMotors, Silvio Alves de Barros Neto, não há o que temer. Segundo eles, existe muito mais oferta do que demanda e as montadoras precisam das revendas para ganhar market share.