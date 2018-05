Montadoras pedem IPI menor para importar híbridos

Pela proposta, seria permitida a importação dentro de uma cota que começaria em 450 veículos por ano, por fábrica, em 2013. Em 2017, a cota chegaria a 2,4 mil veículos anuais por empresa. Ao mesmo tempo, seria dado o incentivo tributário para empresas que queriam produzir no Brasil autopeças para esse tipo de veículo, que teriam de começar a ser montados no País em 2020, quando esse outro incentivo terminaria. "O ministro recebeu bem a proposta e acha que esse tipo de veículo será benéfico do ponto de vista de eficiência energética e do meio ambiente", afirmou.

Grupo

Moan afirmou que a Anfavea fará parte de um grupo interministerial que já avalia hoje a questão da fabricação de veículos híbridos e elétricos no Brasil. "A Anfavea será incluída nesse grupo para auxiliar o governo", disse. "Ninguém sabe qual o tamanho do mercado e qual o comportamento do consumidor brasileiro com essas novas tecnologias, por isso esse período de teste e de conhecimento do mercado consumidor", disse.

"Todas as montadoras que são associadas à Anfavea já têm disponível esse tipo de tecnologia no exterior." Ele destacou que a habilitação das empresas para importação dos veículos e também para a fabricação no Brasil seria feita dentro do Inovar-Auto, o regime automotivo que vigora no País até 2017.