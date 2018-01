Montadoras pretendem investir na Argentina Um relatório da Secretaria da Produção da província argentina de Buenos Aires indica que as quatro montadoras instaladas na cidade pretendem investir mais de US$ 310 milhões até fins deste ano. O plano é aumentar em 10% a produção de veículos em relação ao volume do ano passado, quando alcançou o nível de 319 mil unidades. No total, existem cinco montadoras na província de Buenos Aires (Ford, Peugeot-Citroen, Volkswagen, Toyota e Mercedes Benz), que produzem 70% dos automóveis e caminhões montados neste país. A Volkswagen planeja investir US$ 100 milhões para produzir um novo modelo. A Peugeot-Citroen estima investir US$ 150 milhões para instalar uma nova linha de produção. A Secretária de Produção de Buenos Aires, Débora Giorgi, afirmou que "com este volume de produção e com os investimentos previstos, é imprescindível desenvolver o setor de autopeças. Por isso, estamos trabalhando para multiplicar as pequenas e médias empresas que trabalham com as grandes montadoras." Débora foi secretária de Indústria e Comércio durante o governo do presidente Fernando De la Rúa (1999-2001). Na época, foi uma das principais defensoras da idéia de que a Argentina era alvo de uma "invasão" de produtos Made in Brazil. Balanço das relações comerciais automotivas entre Brasil e Argentina Discriminação 2002 2003 2004 2005 Exportação 555.500 1.477.570 2.807.112 3.752.672 Importação 1.054.061 848.137 1.146.385 1.604.998 Saldo -498.567 629.433 1.660.727 2.147.674