Montadoras reduzem juros Com a política de juros básicos decrescentes que vem sendo promovida pelo Banco Central e o aumento da concorrência dos bancos comerciais, as instituições ligadas às montadoras estão travando uma disputa para ver quem oferece a menor taxa do mercado para o financiamento de veículos. O Banco Volkswagen baixa hoje suas taxas de 1,99% para 1,89% ao mês em financiamentos de até três anos. Já o Banco General Motors inicia campanha promocional que oferece, até terça-feira, Corsa com juro de 0,99% e Vectra e Astra com 1,49% em 24 parcelas e entrada mínima de 30% a 50% do valor do bem. O Banco Volks passa a operar com a menor taxa fixa entre os bancos de montadoras. Antes, o menor índice era o da Ford, de 1,92%, em vigor desde a semana passada. Em ambos os casos, entretanto, a entrada exigida é de 50% do valor do carro. Volks oferece financiamento de 48 meses com taxa de 1,99% A Volks também passa a oferecer a opção de 48 meses, mas a taxa sobe para 1,99%. Entre os bancos das montadoras, só o DaimlerChrysler tem oferta de prazo de 60 meses para caminhões. No segmento de automóveis, essa modalidade - adotada pelo Banco Itaú no fim de julho - ainda não está disponível .Há casos como a da concessionária Anhembi, da GM. A revenda oferece planos de cinco anos para modelos semi-novos com juro de 1,97% e entrada de 20% do valor do automóvel. As montadoras querem atrair o consumidor que só tem acesso ao carro zero-quilômetro se as prestações forem baixas. O diretor do Banco Fiat, Marcos Moreira, disse que a parcela mensal de um modelo no valor de R$ 12.500,00 era de R$ 820,00 no início de 1999 em um plano de 24 meses. Hoje é de R$ 406,00 em 48 vezes. Um Gol Special pelo novo plano da Volks tem parcelas de R$ 273,00. A queda na inadimplência também anima as montadoras a ampliarem a oferta de crédito. No primeiro semestre deste ano, 4,5% dos clientes não pagaram as prestações em dia, ante 5,63% em igual período de 99.