Montadoras têm mais prejuízos

Os resultados das grandes montadoras no mundo seguem preocupantes, mesmo com a melhora em algumas companhias, que tiveram desempenho acima do esperado pelo mercado - caso da alemã Volkswagen e da americana Ford. O setor mantém expectativas de que o segundo semestre ainda será difícil, e que uma recuperação só deve mesmo começar a ocorrer no fim de 2010. Os grupos que apresentaram resultados melhores são aqueles com operações mais fortes nos países emergentes, como China e Brasil, onde as vendas de carros estão em alta, apesar da crise global. No caso da Volkswagen, as vendas nos dois mercados compensaram parte da queda nos países ricos. Dados divulgados ontem pela VW, maior montadora da Europa, mostram um semestre positivo, com lucro de 494 milhões de euros, embora 81% menor ante o de igual período do ano passado. Entre abril e junho, porém, a empresa perdeu 283 milhões de euros. As vendas da VW no primeiro semestre caíram 9%, enquanto o setor automotivo mundial caiu 18%. Na China, segundo maior mercado da marca, depois da Alemanha, os negócios aumentaram 23% no primeiro semestre. No Brasil, terceiro maior mercado, cresceram 7,3%. Já na Espanha, Reino Unido e outros mercados europeus houve queda significativa. Outra marca que surpreendeu o mercado foi a americana Ford, que teve lucro de US$ 2,3 bilhões no segundo trimestre, comparado a um prejuízo de US$ 8,67 bilhões um ano antes. As vendas da marca na China cresceram 39% no segundo trimestre. No Brasil, aumentaram 16,5% no primeiro semestre, embora os resultados financeiros tenham diminuído. As francesas Renault e Peugeot/Citroën e as japonesas Mazda e Mitsubishi registraram quedas nas vendas e prejuízos em seus balanços. Os piores resultados ficaram exatamente para empresas sem presença importante nos países em desenvolvimento. No geral, o mercado automotivo na Europa teve aumento de 2,4% em junho, pela primeira vez em mais de um ano. Há dúvidas em relação a 2010, pois os negócios hoje estão sendo mantidos à custa de incentivos fiscais. Na Alemanha, o consumidor tem bônus de 2,5 mil na compra de um carro novo. Para a Peugeot/Citroën, a queda nas vendas no ano é de 14%, e uma recuperação é esperada apenas no fim de 2010. Por enquanto, a empresa vê a China e o Brasil como botes salva-vidas. Na outra francesa, a Renault, as perdas no semestre foram de 2,7 bilhões de euros, ante lucro de 1,5 bilhão de euros no mesmo período de 2008. As vendas caíram 24%. Mesmo com os incentivos, a empresa admitiu que metade da queda ocorreu na Europa. No mercado de caminhões, as quedas anunciadas ontem também são significativas. A MAN deixou claro que não vê sinais de recuperação e a Daimler Trucks registrou queda de 56% nas vendas no último trimestre. O setor automotivo foi um dos mais atingidos pela crise, com a redução de créditos e queda de vendas, o que levou a General Motors e a Chrysler à concordata, embora ambas já tenham saído dessa condição. "O clima de negócios ainda é incerto", disse o diretor financeiro da Mazda, Kiyoshi Ozaki. Carlos Ghosn, presidente mundial da Renault/Nissan, prefere apostar em carros menores, mais eficientes e que possam ser beneficiados por incentivos. Para ele, porém, 2010 será "tão difícil quanto 2009."