Montadoras vão iniciar 2003 com novos reajustes A indústria automobilística iniciará 2003 com nova onda de reajustes. Em janeiro, os carros terão outro aumento de até 5%, índice já aplicado em novembro e dezembro. O presidente da Ford, Antonio Maciel Neto, disse que promover aumentos em conta gotas é uma alternativa que as empresas estão adotando para repassar parte dos custos acumulados nos últimos meses. Nos últimos meses, os preços de atacado (tabela) dos automóveis subiram em média 10% mas, no varejo, o aumento ficou entre 5% e 7% por conta de descontos que fábricas e lojas oferecem. "Os repasses só não são maiores porque ainda apostamos na queda do dólar no primeiro trimestre", disse Maciel, que participou ontem da entrega da 7ª Edição do Prêmio Ford Motor Company de Conservação Ambiental. O mercado de veículos está em queda, mas a indústria afirma não ter como absorver todo o aumento de custo da produção. A previsão dos fabricantes é de encerrar o ano com vendas de 1,5 milhão de unidades, uma queda de 6% ante 2001. A previsão para 2003 é de estagnação. A Ford, entretanto, registra crescimento de 15% nas vendas. A participação no mercado aumentou de 7,4% para 9,2% e, para 2003, a expectativa é ganhar novos pontos, disse o presidente da Ford América do Sul, Richard Canny. "Teremos um novo produto, o EcoSport e vamos crescer." Segundo ele, a montadora, que passa por uma reestruturação, está progredindo, mas ainda terá prejuízos neste ano. "Em 2003 alcançaremos o equilíbrio." Nacionalização A Ford vai adotar medidas como a ampliação do índice de nacionalização de componentes para diminuir o impacto cambial em suas operações. No primeiro trimestre a empresa realizará, na Bahia, uma exposição de itens hoje importados e incentivará empresas locais a produzirem esses componentes. A montadora também pretende iniciar janeiro com quadro de pessoal mais enxuto na fábrica do ABC, onde emprega 4 mil funcionários. Na semana passada anunciou um programa de demissões voluntárias previsto para ser encerrado hoje.