Moody´s ameaça rebaixar Merrill Lynch A Moody´s Investors Service disse que as investigações criminais sobre os bancos de investimentos poderão levar à redução da classificação de riscos destes. A Moody´s citou especificamente a Merrill Lynch & Co, que está sendo investigada pela SEC (Securities and Exchange Comission) e pelo procurador geral do Estado de Nova York. A Moody´s alertou num comunicado que uma incriminação da Merril provocaria o rebaixamento de um nível na classificação da dívida de longo prazo da empresa. A Merrill atualmente tem classificação Aa3 da Moody´s. O anúncio da Moody´s pressionou os papéis dos bancos de investimentos. No fim do pregão em Nova York, as ações da Merrill estavam em queda de 5,35%, em US$ 41,01, enquanto o Morgan Stanley caía 6,15% para US$ 45,05, o Goldman Sachs recuava 4,32% para US$ 75,16, Bear Stearns recuava 4,06%, para US$ 60,32, e Lehman Brothers perdia 2,25%, sendo cotado em US$ 59,99.