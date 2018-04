Moody's coloca notas de bancos federais em revisão A agência de classificação de risco Moody''s Investors Service colocou sob revisão para possível elevação a nota (rating) de depósitos em moeda estrangeira de longo prazo (Ba2) do Banco do Brasil (BB), do Banco Nossa Caixa, da Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A decisão, segundo relatório da agência, segue a revisão do teto soberano em moeda estrangeira do Brasil para possível elevação.