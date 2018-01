Moody's coloca ratings da Vale em revisão para rebaixamento

SÃO PAULO - A agência de classificação de risco Moody's colocou o rating da Vale em revisão para rebaixamento. A ação ocorre após a agência ter colocado nove empresas de mineração da América Latina na mesma posição no dia 21 de janeiro.

De acordo com a Moody's, a ação reflete o trabalho da agência em ajustar os ratings do portfólio de mineração para alinhá-los às mudanças nas condições de crédito no setor de mineração global.

"A grande influência da China no mercado de commodities, juntamente com a necessidade de um ajuste significativo na oferta para equilibrar novamente a indústria, indica que este não é uma desaceleração cíclica normal, mas uma mudança fundamental que colocará um nível de estresse sem precedentes nas empresas mineradoras", disse Barbara Mattos, vice-presidente da Moody's.