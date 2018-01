Moody´s crê na consolidação do sistema bancário brasileiro A analista senior da agência de classificação Moody´s, Celina Vansetti-Hutchins, acredita na continuidade do processo de consolidação do sistema bancário no Brasil. Segundo ela, o crescimento orgânico está provando ser uma tarefa difícil no atual ambiente do setor bancário do País. "Alguns bancos estrangeiros, que estão dispostos a continuar investindo no Brasil, podem precisar de outras aquisições para acelerar o seu crescimento e para complementar seus esforços de expansão orgânica", disse a analista num artigo publicado em boletim da Moody´s. "No momento, os bancos domésticos estão recuperando sua fatia de mercado." Segundo a analista, o sucesso de cada banco no longo prazo vai depender da sua capacidade de selecionar e implementar uma estratégia sólida e coerente. "E também se esse plano irá consistir em se tornar um megabanco com economias de escala ou se transformar simplesmente num banco de nicho", afirmou. Ela disse que os bancos de nicho e franchises regionais irão sobreviver desde que operem com eficiência e mantenham seu foco estratégico. "Mas esses bancos tendem a ser alvos para aquisição e, por isso, custos adequados e realismo estratégico são variáveis fundamentais para que sobrevivam", disse.