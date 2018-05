Moody’s dá rating B1 a Sérvia, com perspectiva estável

De acordo com a agência de classificação de risco, a nota foi determinada pelo aumento do déficit fiscal e dos níveis de endividamento do país. Além disso, as perspectivas de crescimento moderado no curto prazo e o expressivo déficit em conta corrente contribuíram para a decisão.

A perspectiva estável para o rating da Sérvia reflete a expectativa da Moody''s de que as métricas de crédito do país permanecerão dentro da faixa para os países B1. Essa expectativa é baseada em melhorias previstas com a adesão à União Europeia (UE), contrabalançando com um Produto Interno Bruto (PIB) enfraquecido.