Moody´s poderá elevar rating brasileiro A agência de classificação de risco Moody´s informou que colocou o rating da dívida externa brasileira de longo prazo em moeda estrangeira em revisão, com possibilidade de elevação. "A revisão é baseada na opinião de que a economia do Brasil está experimentando mudanças estruturais, as quais, se implementadas com sucesso, deverão ser positivas para a credibilidade do país no longo prazo", afirmou a Moody´s. Essa notícia, anunciada agora há pouco, somada à emissão em euros da Argentina que acabou se concretizando logo no início da manhã de hoje (veja mais informações no link abaixo), reverteu o nervosismo vivido ontem à tarde pelo mercado. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que chegou a operar em baixa na abertura do dia, disparou e mostrava alta superior a 2,24% agora há pouco. O dólar, que ameaçava manter uma alta moderada apesar da entrada de recursos no mercado, recuou rapidamente. Há instantes, o dólar comercial estava em R$ 1,8090 na ponta de venda dos negócios. Os juros também passaram a apontar queda, movimento que tinha sido interrompido ontem. Há instantes, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 16,940% ao ano, frente a 17,220% ao ano registrados no início da manhã.