Moody's põe ratings de alguns Estados e municípios em revisão para rebaixamento

SÃO PAULO - A agência de classificação de risco Moody's colocou os ratings dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Maranhão e dos municípios de Belo Horizonte e Rio de Janeiro em revisão para possível rebaixamento. Em comunicado, a Moody's afirma que a decisão segue à anunciada ontem de colocar em revisão para possível rebaixamento o rating do Brasil.

"Fatores macroeconômicos e institucionais ligam proximamente a qualidade do crédito dos governos estaduais e municipais no Brasil ao do governo federal", afirmou a agência. Segundo a Moody's, "a deterioração da economia do Brasil tem e continuará tendo impacto direto sobre o ambiente operacional dos estados e municípios brasileiros".

A Moody's acrescentou que os ratings atribuídos são sustentados por uma forte estrutura institucional e pela firme supervisão do governo federal sobre estados e municípios. "A agência continua vendo a estrutura institucional do Brasil como positiva para o crédito dos estados e municípios", afirmou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seguem abaixo as classificações dos estados e municípios pela Moody's:

- São Paulo: Baa3 em escala global em moeda local e estrangeira

- Minas Gerais: Ba1 em escala global em moeda local e estrangeira

- Paraná: Ba1 em escala global em moeda local e estrangeira e Aa2.br em escala nacional em moeda local e estrangeira

- Maranhão: Ba2 em escala global em moeda local e estrangeira e Aa3.br em escala nacional em moeda local e estrangeira

- município de Belo Horizonte: Ba1 em escala global em moeda local e estrangeira

- município do Rio de Janeiro: Baa3 em escala global em moeda local e estrangeira e Aaa.br em escala nacional em moeda local