Moody´s: rating do Brasil não muda A melhoria das contas fiscais, com o cumprimento das metas fixadas no acordo com o FMI, ainda não é suficiente para alterar o rating do Brasil, segundo a agência de classificação de risco norte-americana Moody´s Investors Service. "Apesar do enorme esforço do governo brasileiro para melhorar o seu desempenho fiscal, o fato é que a maior parte desse esforço é baseado em receitas temporárias", afirmou Luis Ernesto Martinez-Alas, analista de risco soberano da Moody´s. O ponto frágil do Brasil continua sendo a questão fiscal, mesmo o País conseguindo atingir as metas fixadas no acordo com o FMI este ano. A Moody´s considera ainda válidos os fundamentos que sustentam a perspectiva estável para o rating do Brasil. Segundo o analista, o rating não reflete mudanças de curto prazo no cenário econômico. Uma recuperação forte no curto prazo, ou um a resposta imediata positiva a um choque na economia, não significa necessariamente que a capacidade de pagar dívidas em moedas estrangeiras também tenha melhorado. Exportações ainda não atenderam expectativas dos analistas A performance das exportações brasileiras ainda não está no nível que os analistas esperavam. Apesar de não trabalhar com um número ou um modelo matemático para esse ou outros indicadores, o analista da Moody´s diz que os fundamentos econômicos são apenas um dos fatores levados em conta na decisão de manter ou alterar o rating. Perguntado se a Moody´s sofre pressões do governo brasileiro ou de empresas emissoras para melhorar a nota do País (B2 para dívida em moeda estrangeira), Martinez-Alas disse apenas que o grande valor que o rating da Moody´s tem no mercado esta baseado no fato de a agência ter uma opinião independente.