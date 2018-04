Moody´s rebaixa rating de bancos brasileiros A Moody´s Investors Service rebaixou de "B2" para "B3" o rating de depósitos em moeda estrangeira dos bancos brasileiros. A Moody´s também anunciou o rebaixamento da classificação de títulos e notes em moeda estrangeira emitidos por bancos do Brasil. A perspectiva de rating é estável tanto para depósitos como para bônus. O rating para depósitos em moeda local foi reafirmado, com perspectiva negativa. Essas mudanças seguem-se ao rebaixamento do teto de rating de títulos e notes da dívida do País em moeda estrangeira de "B" para "B2", e também do teto para depósitos bancários em moeda estrangeira de "B3" para "B2".