Moody´s rebaixa rating em moeda estrangeira do Brasil A agência de análise de risco Moody´s Investor Service rebaixou o teto do rating de bônus e notes em moeda estrangeira do Brasil de B1 para B2, e o teto do rating dos depósitos bancários em moeda estrangeira do País de B2 para B3. A Moody´s disse que "não importa que candidato vença essa eleição presidencial, a nova administração vai enfrentar pressões fiscais crescentes que poderão se traduzir em riscos ao setor externo, especialmente porque a depreciação da moeda aumenta o encargo sobre os tomadores de empréstimos em dólar". "Embora o recente programa anunciado pelo FMI deva ajudar a estabilizar a situação no curto prazo, com relação ao risco de crédito em moeda estrangeira, a Moody´s acredita que a natureza condicional e de apoio do programa deixa um risco de que a próxima administração enfrentará desafios para cumprir as metas do FMI sobre uma base sustentável", diz a nota divulgada pela agência. "Como conseqüência do rebaixamento do teto do rating do País, todos os bônus denominados em moeda estrangeira classificados em B1 do Brasil foram rebaixados para B2. Os bônus denominados em moeda local do Brasil e do Banco Central também foram rebaixados de B1 para B2. A perspectiva para todos os novos ratings é estável", diz a nota. A Moody´s observou que "apesar do sucesso da atual administração em enfrentar um número de choques financeiros e condições externas adversas, o próximo governo enfrentará um número de desafios. Com o objetivo de manter uma dinâmica da dívida do setor público estável, a próxima administração precisará manter elevados superávits primários sobre uma base sustentável. Ao mesmo tempo, a pressão política está crescendo para a próxima administração reativar a economia. Alcançar essas duas metas simultaneamente sob a melhor das circunstâncias poderá provar ser difícil". A agência observou ainda que "embora o governo tenha muitos instrumentos à sua disposição para lidar com a dinâmica da dívida do País, um número desses instrumentos deve aumentar as expectativas inflacionárias. Embora a inflação no curto prazo deva ter um efeito corretivo sobre a receita do governo, considerando a familiaridade da população brasileira com a inflação, qualquer benefício no curto prazo de ´ilusão de dinheiro´ pode provar ser de vida curta. Esse cenário provavelmente resultará em pressões sobre a taxa cambial ou taxa de juro". A Moody´s também anunciou o rebaixamento de B1 para B2 dos ratings em moeda estrangeira das cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, e dos estados da Bahia e do Ceará. Esses ratings são limitados pelo teto de rating da dívida em moeda estrangeira do Brasil. Esses ratings também estão com uma perspectiva estável.