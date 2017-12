Moody's segue Fitch e S&P e também rebaixa nota de crédito da Grécia

A agência de classificação de risco Moody's rebaixou o rating dos títulos do governo da Grécia de Caa2 para Caa3. Isso significa que o país está em moratória com uma pequena expectativa de recuperação. O rating de curto prazo foi mantido em "not prime", ou seja, um grau especulativo, e as notas foram colocadas em revisão para possível novo rebaixamento.

Em comunicado, a Moody's afirma que a probabilidade de que o país continue recebendo ajuda baixou e, sem o apoio dos credores, a Grécia deixará de pagar a dívida detida por investidores privados. "O anúncio do plebiscito acrescenta mais um, e mais agudo, risco para os credores privados.

A revisão para rebaixamento avaliará as implicações do resultado do plebiscito para a disposição e capacidade da Grécia em chegar a um acordo com seus credores. Um voto "não" provavelmente aumentaria o risco de saída da zona do euro, o que poderia impor perdas significativas aos credores do setor privado", comenta a agência.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ontem, a agência de classificação de risco Fitch cortou o rating de longo prazo em moeda estrangeira e local da Grécia de CCC para CC, advertindo que uma potencial saída do país da zona do euro ocorreria provavelmente de maneira desordenada.

Ao rebaixar a nota da Grécia, a Fitch afirmou em comunicado que "nós agora vemos um calote sobre a dívida do governo mantida pelos credores privados como provável". O calote se confirmou horas depois.

O rebaixamento da Fitch ocorre após a Standard & Poor's (S&P) rebaixar seus ratings do país para CCC-.

Bancos. A agência Standard & Poor’s rebaixou na terça-feira os ratings de quatro bancos gregos para SD (selective default ou calote seletivo). A nota anterior era CCC. A medida afeta o National Bank of Greece, o Alpha Bank, o Eurobank Ergasias e o Piraeus Bank.

Segundo a agência, os limites às retiradas bancárias, o fechamento dos bancos por uma semana inteira e a adoção de controles sobre os fluxos de capital, com proibição de transferências de dinheiro para fora do país, resultaram na redução do pronto acesso das pessoas a seus depósitos bancários. (Com informações da Dow Jones)