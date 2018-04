Moody?s também pode elevar nota do Brasil

O crédito dos países da América Latina e Central tem demonstrado resistência à turbulência global graças à melhora na estrutura de políticas econômicas na região, diz o analista da Moody''s, Sergio Valderrama. Para ele, essas condições podem "abrir a porta para melhora no rating soberano" de países da região. Dia 6, a Moody''s colocou em revisão para possível elevação os ratings Ba1 de dívida em moeda local e estrangeira do Brasil. Se elevar a nota, o País passará a ser considerado grau de investimento também por esta agência, única entre as 3 grandes classificadoras de risco que ainda não conferiu a condição ao Brasil.