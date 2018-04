Moody?s também rebaixa Worldcom A Moody´s, agência de classificação de risco, reduziu a classificação de longo prazo da WorldCom Inc de A3 para Baa2 e baixou o rating da dívida de todas as suas subsidiárias para refletir a previsão de lucro mais baixo da companhia para 2002. Todos os ratings de longo prazo continuam sob revisão para possível rebaixamento, informou a agência. O rebaixamento pela Moody´s se segue a medida semelhante anunciada nesta segunda-feira pela Standard & Poor´s e deixa a WorldCom apenas dois níveis acima da classificação de junk bond. Um outro corte no rating obrigaria a empresa a apresentar cobertura para seu programa de securitização de recebíveis, disse a Moody´s. Se a WorldCom cair abaixo de Baa2, na classificação da Moody´s, ou BBB, na da Standard & Poor´s, a empresa terá de destinar reservas para o programa. As ações da empresa chegaram a cair 18% depois do anúncio da Moody´s. Às 16h55 desta terça-feira, os papéis estavam em queda de 14,94%, em US$ 3,41, no índice Nasdaq.