Moody's se reúne com equipe econômica a partir desta 4ª feira

Em meio às discussões sobre a criação de uma banda de flutuação para a meta fiscal, a equipe da agência de classificação de risco Moody's terá reuniões com a equipe econômica a partir desta quarta-feira, 15, dentro do processo anual de reavaliação da nota de risco de crédito soberano do Brasil. Às vésperas da eleição presidencial do ano passado, a agência rebaixou de estável para negativa a perspectiva da nota do País, mas manteve o "grau de investimento", uma espécie de selo de bom pagador, exigido por investidores para fazer aportes.

Pela manhã, os técnicos da Moody's serão recebidos por diretores do Banco Central. É possível que o presidente da instituição, Alexandre Tombini, também participe do encontro. No Ministério da Fazenda, a reunião deve ser realizada na quinta-feira. Na Pasta, o grupo desse tipo de empresa costuma conversar com técnicos da Secretaria de Política Econômica (SPE), Tesouro Nacional, Receita Federal, além do ministro Joaquim Levy.

O propósito desse tipo de encontro é obter informações atualizadas sobre a economia do País e averiguar os projetos futuros do governo. Um dos pontos mais observados pelas agências de classificação é o comprometimento com o superávit primário. A meta atual da equipe econômica é economizar R$ 66,3 bilhões, o que seria o equivalente a 1,13% do Produto Interno Bruto (PIB), mas já há discussões para flexibilizar essa meta ou até criar uma banda similar a que já existe no regime de metas de inflação.

Em março, a agência Fitch esteve em Brasília com o mesmo propósito. Além da Moody's, no ano passado, a Standard & Poors também movimentou a nota do Brasil. Estas são as três maiores empresas do setor no mundo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agenda. Conforme divulgou o Banco Central, os integrantes da missão anual da Moody's se reúnem, em Brasília, com quatro diretores do Banco Central, além do secretário executivo da autarquia, Márcio Barreira de Ayrosa Moreira. Participam da reunião de abertura da missão os diretores de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Tony Volpon; de Política Econômica, Luiz Awazu Pereira da Silva; de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações de Crédito Rural, Sidnei Corrêa Marques; e de Relacionamento Institucional e Cidadania, Luiz Edson Feltrim.

O presidente do BC, Alexandre Tombini, tem previsto em sua agenda apenas atividades de trabalho, em Brasília, sem compromisso público. O diretor de Política Monetária, Aldo Mendes, está em Cingapura, onde participa, pela manhã, de reunião com o Government of Singapore Investment Corporation (GIC), o fundo soberano de Cingapura. À tarde, Mendes participa de reunião com o Swiss National Bank Singapore (SNB).

O diretor de Fiscalização do BC, Anthero Meirelles, estará em Belo Horizonte nesta quarta-feira e a agenda prevê apenas atividades de trabalho, sem compromisso público. O diretor de Administração, Altamir Lopes, está em férias. O procurador-geral do BC, Isaac Sidney Menezes Ferreira, tem agenda de trabalho em Brasília, sem compromisso público.