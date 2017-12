Moradores pagam condomínio mais caro Os moradores de edifícios da cidade de São Paulo pagaram, em maio, quotas de condomínio 2,29% mais altas do que no mês anterior, segundo o Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais (Ipevecon), divulgado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC). O índice superou a inflação medida pelo IGP-M no mesmo mês, que foi de 0,86%. No entanto, no acumulado de 12 meses, os condomínios registraram elevação de 6,13%, ficando bem abaixo do índice de preços, que oscilou 11,05%. Em maio, a alta do Ipevecon foi influenciada pelos gastos com pessoal e encargos sociais, que aumentaram 4,76% e 2,49%, respectivamente, refletindo a influência do pagamento do feriado trabalhado em 1º de maio pelos funcionários. O item despesas pessoais apresentou elevação de 5,37%, o que para a AABIC pode estar traduzindo a implantação de medidas de contenção do consumo de energia, como a troca de lâmpadas, instalação de sensores de presença e outras adaptações. Segundo o presidente da AABIC, José Roberto Graiche, é esperado o retorno da estabilidade nas taxas condominiais no Ipevecon de junho. Por outro lado, explica, os gastos com encargos sociais deverão sofrer nova alta em junho, com o recolhimento da contribuição assistencial patronal e do custeio confederativo dos trabalhadores em condomínios.