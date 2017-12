Morales anuncia mais nacionalizações na Bolívia O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou hoje mais nacionalizações de recursos naturais durante um discurso diante de milhares de pessoas feito do balcão do Palácio do Governo. "Esta unidade e presença voluntária e espontânea dos senhores nos encoraja bastante. Isso significa, companheiros, que, sim, estamos começando a nacionalizar os hidrocarbonetos. Amanhã será a mineração, os recursos florestais. Serão todos os recursos naturais", disse Morales. O presidente também falou da nacionalização das terras e disse que assim se constrói o novo regime econômico e o novo país que ele deseja.