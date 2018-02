Morales confirma congelamento de decisão sobre Petrobras A Agência Brasil distribuiu nesta sexta-feira a informação de que o presidente da Bolívia, Evo Morales, confirmou ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, que está congelada a decisão do governo boliviano de assumir o controle das refinarias de petróleo da Petrobras em território boliviano. A confirmação, segundo a agência, foi feita em rápido encontro que Morales e Amorim tiveram em Havana (Cuba), à margem da Cúpula dos Países Não-Alinhados. Segundo o Itamaraty, a conversa entre Amorim e Morales foi rápida e cordial. Antes do encontro, Amorim havia dito à imprensa que interessa ao Brasil "manter a estabilidade da Bolívia" e que é interesse também dos bolivianos "criar um clima favorável, para que as negociações ocorram de maneira racional."