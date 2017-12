Morales consegue respaldo popular à nacionalização O clima na Bolívia é de carnaval após o presidente Evo Morales ter estatizado o setor petrolífero do País, informa o enviado especial Roberto Lameirinhas. Segundo ele, Morales foi aclamado pelo povo ao discursar no palácio do governo na noite de segunda-feira. A visão do povo, diz Lameirinhas, é de que esta será a solução para o problema da miséria no país. Morales já havia dito que os recursos naturais da Bolívia vinham sendo saqueados pelas empresas estrangeiras. A assinatura do decreto foi cercada de simbolismos, como o dia em que aconteceu - o Dia do Trabalho -, o local - a refinaria da Petrobrás, a companhia que mais investe no país -, e o discurso durante o qual ele usou um capacete. O discurso deixou claro que ainda há mais mudanças e nacionalizações a serem anunciadas. Segundo analistas, o conjunto de medidas é um grande jogo de cena para conquistar votos para o governo na próxima eleição, de 2 de julho.