Morales defende organização de países produtores de gás O presidente da Bolívia, Evo Morales, se mostrou nesta quinta-feira, 8, a favor da proposta do venezuelano Hugo Chávez para criar uma organização de países produtores de gás natural na América do Sul, semelhante à Opep. "Todos temos direito de nos organizar e nos unir em temas específicos. Mas as organizações não devem servir para impor políticas aos países não produtores", disse, numa entrevista coletiva em Tóquio. Morales apoiou a proposta do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, de reunir num cartel os países sul-americanos produtores de gás natural, no estilo da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Para o presidente boliviano, "o tema é importante para a vida dos seres humanos" e "deve servir para resolver os problemas não só dos países produtores, mas também dos não produtores". A Bolívia tem reservas de gás estimadas em cerca de 50 trilhões de pés cúbicos. Na América do Sul, está atrás apenas da Venezuela.