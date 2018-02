Morales demite presidente de estatal petrolífera boliviana O presidente da Bolívia, Evo Morales, destituiu nesta segunda-feira, 28, o principal executivo da companhia petrolífera estatal YPFB, Jorge Alvarado, acusado de infringir o decreto de nacionalização do setor. Outros altos funcionários do setor também foram demitidos, anunciou a emissora de TV oficial. O novo presidente da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) é Juan Carlos Ortiz, até então vice-presidente de administração, contratos e fiscalização da empresa. Além disso, Morales nomeou o advogado Santiago Berríos como novo superintendente de Hidrocarbonetos, em substituição a Víctor Hugo Sáinz, que apresentou a denúncia contra Alvarado. O presidente boliviano também designou Guillermo Aruquipa, um dos assessores da nacionalização, como vice-ministro de Prospecção e Produção do Ministério de Hidrocarbonetos. Foram destituídos, além disso, o diretor jurídico do organismo regulador, Ramiro Ergueta, e a diretora de análise econômica Tatiana Genucio, que elaboraram o relatório contra Alvarado. O ex-presidente da YPFB foi acusado de infringir as normas da nacionalização ao assinar um contrato com uma intermediária para exportar petróleo ao Brasil. A companhia petrolífera estatal tem o monopólio da comercialização dos hidrocarbonetos no país. Morales afirmou acreditar na inocência de Alvarado, e voltou a denunciar uma "conspiração" contra a nacionalização. O presidente culpou a oposição pelo período de incerteza vivido durante o último mês. "O companheiro Alvarado é incorruptível", disse o governante. A superintendência do setor suspendeu o contrato assinado por Alvarado, que supostamente causaria perdas de cerca de US$ 37 milhões ao Estado. A denúncia, que ainda está sendo investigada pela Procuradoria de La Paz, foi refutada por Alvarado. "As denúncias serão julgadas pelos órgãos competentes", afirmou Morales. Em sua carta de renúncia, o ex-executivo afirmou que as acusações são "falsas", e culpou a oposição por tentar criar um suposto ato de corrupção na YPFB. Os novos funcionários tomaram posse diante de Morales, do vice-presidente Álvaro García Linera e o ministro de Hidrocarbonetos, Andrés Soliz Rada, que na semana passada recebeu uma moção de censura da maioria opositora no Senado.