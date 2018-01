Morales deve formalizar pedido para entrar no Mercosul O ministro das Relações Exteriores da Bolívia, David Choquehuanca, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Evo Morales vai oficializar nas próximas horas, em uma carta ao governo brasileiro, o pedido de ingresso de seu país como sócio pleno do Mercosul. Segundo Choqueuanca, o objetivo da Bolívia será ingressar no Mercosul sem perder sua participação na Comunidade Andina de Nações (CAN), da qual é presidente neste semestre. Ele afirmou que será formado um grupo de trabalho na CAN para tratar desse assunto no dia 18 de janeiro. De acordo com o ministro, um outro grupo no Mercosul deverá ser criado para fazer os estudos sobre a entrada no bloco. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, não haveria nenhum inconveniente de a Bolívia permanecer na CAN. Mesmo porque, explicou, o Mercosul tem um acordo de livre comércio com o bloco andino. "A CAN, na prática, deixou de ser uma União aduaneira quando dois de seus membros (Colômbia e Peru), firmaram tratado de livre comércio com os Estados Unidos", disse Amorim.