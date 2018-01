Morales diz que Fidel pediu suspensão de nacionalização O presidente boliviano, Evo Morales, revelou nesta sexta-feira, 29, que o líder cubano Fidel Castro pediu a suspensão da nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia, decretada no dia 1º de maio, e que esperasse a Assembléia Constituinte para a implementação da medida. O governante fez a revelação numa entrevista à rádio "Fides", pertencente à Igreja Católica e que o elegeu como o "Homem do Ano" na Bolívia. Morales contou que, um pouco antes do dia 1º de maio, durante um encontro em Havana com Fidel e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, comentou apenas com seu colega cubano sobre os preparativos para o ato. "Comentei isto com Fidel, não com Hugo Chávez, na reunião em Havana. E Fidel disse: ´Evo, suspenda a nacionalização, deixe para depois da Assembléia Constituinte. Vai cometer um erro´", lembrou Morales, afirmando que, até então, nunca tinha feito esta revelação. A nacionalização foi anunciada surpreendentemente em 1º de maio, no campo de San Alberto, a maior reserva de gás do país. Tal jazida é administrada pela brasileira Petrobras, que tem como sócias a hispano-argentina Repsol YPF e a francesa TotalFinaElf. Revelação Morales fez o anúncio acompanhado do Exército, que ocupou todos os campos petrolíferos do país e passou a vigiar os principais escritórios das petrolíferes na Bolívia. "Fidel não estava de acordo com o decreto supremo", acrescentou o líder sobre a norma que concedeu ao Estado boliviano o controle do negócio dos hidrocarbonetos e obrigou as petrolíferas a assinar novos contratos para continuar operando na Bolívia. Morales disse que conversou com Fidel sobre os preparativos da nacionalização porque o considera "muito". O presidente boliviano negou que tenha tomado a decisão contra as petrolíferas na reunião realizada em 29 de abril em Havana com o líder cubano e com Chávez, conforme denunciou a oposição boliviana. No encontro, os três líderes assinaram acordos comerciais para incorporar a Bolívia à Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba), assim como a adesão dos três países ao Tratado de Comércio dos Povos (TCP) proposto por Morales. Durante a entrevista, Morales enfatizou seu carinho por Fidel, que se recupera, desde 31 de julho, de uma doença mantida como segredo de Estado. "É um presidente inclinado a temas de saúde. Nunca me falou da revolução, de empunhar as armas, nunca", acrescentou Morales, após destacar a ajuda que Cuba oferece à Bolívia em projetos de saúde. "No início de 2003, convidado a uma grande conferência em Cuba, (Fidel) dizia: ´Filho, não façam o que eu fiz, não façam um levante armado, façam transformações, revoluções democráticas, o que está fazendo Chávez, a Assembléia Constituinte", lembrou Morales. O líder boliviano também comentou o crescimento econômico de Cuba, "de mais de 12%", e disse que a ilha pode ser "um país modelo" e ser muito melhor, se libertado do bloqueio. No entanto, acrescentou que não acredita que nem o "modelo" nem as políticas cubanas devam ser importadas para a Bolívia porque, segundo disse, seu país "é totalmente diferente de Cuba e da Venezuela".