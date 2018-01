Morales está reunido com Lula em Brasília O presidente da Bolívia, Evo Morales, está reunido nesta manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Ele foi apresentado aos integrantes do governo brasileiro com quem deve se reunir depois do encontro privado com o presidente Lula. Entre eles, o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que negocia com a Bolívia o novo preço do gás natural importado. Por causa da chuva que cai em Brasília, Morales não pôde passar em revista pela tropa da guarda presidencial e nem subir a rampa do Palácio do Planalto. Ele entrou pela garagem e encontrou o presidente Lula no salão nobre. Morales desembarcou esta manhã em Brasília e, por volta das 10h30, estava hospedado em um hotel da cidade, aguardando a chegada do restante de sua delegação, que veio de La Paz em um segundo avião, para encaminhar-se ao Palácio do Planalto.