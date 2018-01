Morales fecha acordo de gás com Argentina na quinta-feira O porta-voz do Governo da Bolívia, Alex Contreras, confirmou que o presidente Evo Morales viajará nesta quinta-feira à Argentina para assinar com seu colega Néstor Kirchner um novo contrato de compra e venda de gás natural entre os dois países. Contreras acrescentou que o acordo energético e outro relacionado com a exportação de coca serão assinados no município de Hurlingham, na província de Buenos Aires, segundo informou a Agência Boliviana de Informação (ABI). A reunião entre Morales e Kirchner foi anunciada na semana passada, ao final da visita do ministro do Planejamento argentino, Julio de Vido, a La Paz. De Vido e as autoridades bolivianas com as quais se reuniu disseram então que as condições do novo contrato só serão conhecidas no dia de sua assinatura.