Morales, Lula e Gabrielli estão reunidos no Planalto O presidente eleito da Bolívia, Evo Morales, está desde às 11h30, quando chegou ao Palácio do Planalto, reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Em pauta está a política que Morales, que toma posse na presidência no próximo dia 22, deverá adotar em seu governo em relação às companhias estrangeiras que exploram de gás em território boliviano: se vai estatizá-las ou se permitirá associações como a que a Petrobras pretende fazer com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolívia. Em seguida à reunião no Palácio do Planalto, Lula oferece a Morales um almoço no Palácio Itamaraty, honraria normalmente reservada apenas a chefes de governo que já estão no exercício do cargo. Depois do almoço, o presidente eleito deverá dar entrevista à imprensa e manter, ainda, um encontro reservado com o presidente da Petrobras.