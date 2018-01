Morales não aceita renúncia do ministro de Hidrocarbonetos O presidente da Bolívia, Evo Morales, informou neste domingo que não aceitou a renúncia apresentada pelo ministro de Hidrocarbonetos, Carlos Villegas. Morales acrescentou que Villegas seguirá no cargo porque apostou na mudança iniciada com a nacionalização do setor. A intenção, até então não confirmada, de Villegas se demitir foi bastante especulada pela imprensa local nos últimos dias. A imprensa local vinculou a tentativa de renúncia de Villegas a suas constantes diferenças com o titular da companhia petrolífera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Manuel Morales Olivera. "Eu não tenho conhecimento de nenhuma diferença", disse Morales sobre o assunto após uma reunião com os dois em sua residência de La Paz. No entanto, esta semana o ministro disse que se sentia "extremamente aborrecido" após saber que a YPFB interrompeu os trâmites para a entrada em vigor dos 44 novos contratos petroleiros assinados com doze multinacionais em outubro de 2006. Villegas se queixou de não ter sido informado sobre a suspensão, apesar de a YPFB ter assegurado que os resultados da revisão feita pelos contratos foram "comunicadas oficialmente ao Ministério de Hidrocarbonetos".