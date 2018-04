Morales promulga leis que validam contratos com a YPFB O presidente boliviano Evo Morales promulgou na noite de segunda-feira, 23, as leis que tornam válidos os 44 contratos assinados entre a estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e as petroleiras que exploram gás e petróleo no país, incluindo a Petrobras. A esperança do governo é receber agora US$ 3 bilhões em novos investimentos. Os novos contratos de exploração e produção foram assinados no dia 28 de outubro do ano passado, em La Paz, sob ameaça de invasão de tropas em campos e de expulsão das companhias do país. O prazo era condição imposta pelo Decreto de Nacionalização editado pelo governo Evo em 1º de maio de 2006. Os novos contratos mudam a relação comercial. A nova regra converte as petroleiras de operadoras autônomas para um regime de risco compartilhado, quase uma prestadora de serviços. A YPFB passa a ter o controle total da comercialização da produção. Além disso, o sistema de tributação da renda petroleira também é alterado. Cada contrato terá uma contabilidade à parte, já que os cálculos também irão se alterar conforme a disposição das petroleiras de investir mais ou menos no país. A parte comum na tributação será a cobrança de um imposto fixo de 50% sobre a receita, dividido entre 18% de regalias e 32% de Imposto Direto sobre Hidrocarbonetos (IDH). A outra metade passa a bancar os chamados "custos recuperáveis" das petroleiras, o que inclui os despesas operacionais das unidades, as amortizações e a depreciação de ativos. O restante deste valor é dividido igualmente entre a companhia exploradora e a YPFB. Ganhos não expressivos Um trabalho recente do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Trabalho e Agrário (Cedla), organização civil que faz estudos sociais na Bolívia, indica que os ganhos que serão obtidos pelo governo boliviano não são tão expressivos como faz crer o Movimento ao Socialismo (MAS), partido do presidente Evo. Segundo o estudo, entre 60% e 100% da metade restante da renda petroleira pode ser descontada pelas petroleiras. O objetivo de obter 82% de tributos não deverá ser atingido, conclui o estudo da Cedla. Quando assinou o contrato, a Petrobrás disse que aceitou as condições exatamente porque a tributação de 82% não seria mantida. Foi essa taxação (em regime provisório) que vigorou desde 1º de maio até agora. Pelas novas regras, quanto maior o investimento em expansão da produção, menor será o valor a ser dividido entre a YPFB e a petroleira na forma de lucro.