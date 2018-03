Morales quer solidariedade´ de Lula para ´preço justo´ do gás O presidente da Bolívia, Evo Morales, pedirá a Luiz Inácio Lula da Silva que seja "solidário e generoso" para pagar um "preço justo" pelo gás natural boliviano, segundo afirmou na quarta-feira antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro. O governante boliviano deu uma entrevista coletiva na cidade de Cochabamba, que visitou poucas horas antes de viajar ao Brasil, onde participa da Cúpula do Mercosul, que acontece nesta quinta e sexta-feira no Rio de Janeiro. "A Bolívia não pode continuar subvencionando gás para o Brasil", disse o chefe de Estado boliviano. Ele questionou os "negócios obscuros, sujos" fechados pelos governos anteriores com "algumas empresas" petrolíferas. A Petrobras paga US$ 3,20 por milhão de BTUs, de acordo com o atual contrato de exportação, válido por 20 anos. A Bolívia é obrigada a vender até 30 milhões de metros cúbicos diários de gás ao Brasil. A Bolívia atualmente também exporta gás para a Argentina, que compra 7,7 milhões de metros cúbicos diários e destina ao mercado interno entre 4,8 e 6 milhões, segundo números oficiais. O presidente boliviano voltou a criticar a venda de gás à cidade de Cuiabá, abastecida por uma empresa privada que paga ao Estado boliviano US$ 1,09 por milhão de BTUs. "Isso tem que mudar. Como o presidente Lula sempre fala de generosidade, de solidariedade, agora confiamos no governo do Brasil" para elevar o preço, acrescentou. A pretensão inicial de Morales era de pelo menos US$ 8 por milhão de BTUs. Mas ele afirmou que um "preço justo" pode ser o pago pela Argentina, de US$ 5. Caso o Brasil aceite aumentar o pagamento por suas importações de gás, a renda boliviana aumentará e "isso ajudará o povo boliviano a melhorar sua situação econômica", comentou. O socialista esclareceu que, com o pedido, não pretende "chantagear" Lula, um dos seus aliados sul-americanos. Além do preço do gás, ele disse que conversará com o presidente sobre créditos, cooperação e integração energética.